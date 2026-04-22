ООН встревожена количеством казней за наркоторговлю в Сингапуре

Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека выразило тревогу по поводу числа людей, казнённых в Сингапуре за преступления, связанные с наркотиками.

Глава ведомства Фолькер Тюрк заявил, что в Азии наблюдается неуклонный отход от применения высшей меры, но Сингапур остаётся одной из немногих стран, где смертная казнь применяется за преступления, не связанные с умышленным убийством.

К смерти в Сингапуре могут приговорить за торговлю наркотиками свыше определенного количества, например, 500 г каннабиса или 15 г героина.

В УВКПЧ назвали сингапурскую практику «несовместимой с человеческим достоинством и правом на жизнь» и призвали Сингапур — равно как и другие страны, всё ещё использующие смертную казнь — ввести мораторий в качестве первого шага к отмене «этой бесчеловечной практики».

По словам Фолькера Тюрка, преступления, связанные с наркотиками и не связанные с гибелью людей, не соответствуют понятию «наиболее тяжких преступлений», установленному международным правом

Финансовый район Марина Бэй в Сингапуре, июнь 2020 г. AP Photo

По данным ООН, в прошлом году из 17 человек, казнённых в Сингапуре, 15 были осуждены по статьям, связанным с наркотиками, а с начала этого года в стране за наркотики казнили уже 8 человек.

Офис Тюрка сообщил, что из 25 казней, приведенных в исполнение в Сингапуре в 2023 и 2024 годах, 24 были совершены за преступления, связанные с наркотиками.

Власти Сингапура, в свою очередь, утверждают, что благодаря смертной казни город стал одним из самых безопасных в мире. Проведённый правительством в 2023 году опрос показал, что общественность активно поддерживает смертную казнь за тяжкие преступления.