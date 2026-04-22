ООН встревожена количеством казней за наркоторговлю в Сингапуре

Активист держит свечу и плакат во время акции против смертной казни у посольства Сингапура в Куала-Лумпуре, 19 февраля 2025 года.
Активист держит свечу и плакат во время акции против смертной казни у посольства Сингапура в Куала-Лумпуре, 19 февраля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Власти утверждают, что смертная казнь сделала Сингапур одним из самых безопасных городов мира

Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека выразило тревогу по поводу числа людей, казнённых в Сингапуре за преступления, связанные с наркотиками.

Глава ведомства Фолькер Тюрк заявил, что в Азии наблюдается неуклонный отход от применения высшей меры, но Сингапур остаётся одной из немногих стран, где смертная казнь применяется за преступления, не связанные с умышленным убийством.

К смерти в Сингапуре могут приговорить за торговлю наркотиками свыше определенного количества, например, 500 г каннабиса или 15 г героина.

В УВКПЧ назвали сингапурскую практику «несовместимой с человеческим достоинством и правом на жизнь» и призвали Сингапур — равно как и другие страны, всё ещё использующие смертную казнь — ввести мораторий в качестве первого шага к отмене «этой бесчеловечной практики».

По словам Фолькера Тюрка, преступления, связанные с наркотиками и не связанные с гибелью людей, не соответствуют понятию «наиболее тяжких преступлений», установленному международным правом

Финансовый район Марина Бэй в Сингапуре, июнь 2020 г.
Финансовый район Марина Бэй в Сингапуре, июнь 2020 г.

По данным ООН, в прошлом году из 17 человек, казнённых в Сингапуре, 15 были осуждены по статьям, связанным с наркотиками, а с начала этого года в стране за наркотики казнили уже 8 человек.

Офис Тюрка сообщил, что из 25 казней, приведенных в исполнение в Сингапуре в 2023 и 2024 годах, 24 были совершены за преступления, связанные с наркотиками.

Из 17 человек, казненных в этом городе-государстве в прошлом году, 15 были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

В этом году за подобные преступления казнили уже восемь человек.

Власти Сингапура, в свою очередь, утверждают, что благодаря смертной казни город стал одним из самых безопасных в мире. Проведённый правительством в 2023 году опрос показал, что общественность активно поддерживает смертную казнь за тяжкие преступления.

ООН встревожена количеством казней за наркоторговлю в Сингапуре