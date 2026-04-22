Видео. Кадры с воздуха показывают масштабные разрушения на юге Ливана

Кадры, снятые в среду, продемонстрировали масштабные разрушения в ряде районов на юге Ливана после вторжения Израиля для проведения военной операции против движения «Хезболла».

Израильские военные создали буферную зону, которая углубляется примерно на 10 километров на территорию Ливана.

В пределах этой зоны разрушены жилые дома и инфраструктура; Израиль заявляет, что снос объектов направлен на уничтожение позиций «Хезболлы» и недопущение действий боевиков вблизи границы.

Боевые действия между Израилем и поддерживаемым Ираном движением «Хезболла» начались после того, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану.