Сибирь не может без нефти?

25 стран-участниц конференции ООН по климату в Глазго подписали призыв отказаться от международной поддержки проектов, связанных с ископаемым топливом, и отдать приоритет программам перехода на чистую энергию. Россия не поддержала эту инициативу, как и декларацию о прекращении использования угля.

Отказ от ископаемого топлива вызывает скептическую реакцию у многих жителей сибирских городов. В Сургуте студенты рассказывают, что не так боятся глобального потепления, как самой идеи жизни в России без нефти и газа.

— Без этого, мне кажется, вообще никак. Без нефти и газа — никак.

— Мы привыкли к холоду и любым климатическим условиям, поэтому для нас это нормально.

По оценкам Росстата, нефтегазовый сектор обеспечил 15% ВВП России в 2020-м. Годом ранее этот показатель составлял почти 20 процентов. При этом на углеводороды приходится около половины российского экспорта и немногим менее трети доходов государственного бюджета.

Говоря о планах России по борьбе с глобальным потеплением, президент Владимир Путин особо выделял повышение энергоэффективности и модернизацию инфраструктуры, в частности, в нефтегазовом секторе.

Впрочем, развитие «зелёной энергетики» было отнесено к приоритетным направления. По словам Путина, Россия могла бы побороться за лидирующие позиции на рынке водорода и топливного аммиака.