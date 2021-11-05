Грета Тунберг: "COP26 провалился"

26-й климатический саммит ООН провалился: в этом уверена Грета Тунберг. Шведская эко-активистка в пятницу приняла участие в манифестации в Глазго, на которую вышли, по некоторым данным, около десяти тысяч человек под лозунгом "У нас нет запасной планеты".

По мнению Греты Тунберг и её сторонников, политики в очередной раз не оправдали никаких ожиданий: много слов, но никакого дела.

Грета Тунберг, активистка:

"COP26 называли самой важной конференцией в истории. Но это оказалась не климатическая конференция, а глобальный фестиваль "зелёного формализма". Двухнедельный праздник в стиле "дела идут отлично", бла-бла-бла".

Вместе с Гретой на марш вышли представители коренных народов планеты: их судьбу тоже рассматривают как ключ к спасению первозданной природы, но сами они тоже пока не видят никаких конкретных шагов по улучшению своего существования.

Нанседалия Рамирес Домингес, "Мезоамериксанский альянс деревни и леса":

"Я очень боюсь, потому что будуще, о котором мы говорим, может никогда не наступить. Мы с мужем сомневаемся, стоит ли заводить детей, потому что какую жизнь мы им сможем дать, какую планету мы им оставим? Разрушенную и загрязнённую? Планету, на которой нет прав у коренных народов?"

За первую неделю COP26 десятки стран заявили, что откажутся от угля совсем, остановят вырубку лесов, выделят триллионы долларов на "озеленение" экономики в глобальном масштабе.

Сторонники Греты Тунберг уверены, что всё это лишь пустые обещания.