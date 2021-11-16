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Германия

Германия остановила сертификацию СП–2

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 Павел Барсуков
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Протест против строительства СП2, май 2019 г.
Протест против строительства СП2, май 2019 г.   -   Авторское право  Stefan Sauer/AP
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Германия приостанавливает сертификацию "Северного потока – 2". Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве — это регулятор деятельности инфраструктурных проектов страны. Там заявили, что управляющая компания должна соответствовать германскому праву; иначе говоря, немецкий сегмент газопровода, вместе с соответствующим капиталом и сотрудниками, должен быть передан в управление дочерней компании. До этих пор рассмотрение документов прекращается. Штаб-квартира управления всего проекта находится в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что решение немецкие власти должны вынести до 8 января. Формально Федеральное сетевое агентство Германии не может запретить транспортировку газа, но вполне может наложить штраф, если работа начнётся без регистрации.

"Газпром" сообщил о полной технической готовности "Потока" неделю назад. На фоне новостей о приостановке сертификации цена на газ в Европе вновь выросла — сразу на 6%.

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