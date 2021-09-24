Каталония: хроника несбывшейся независимости

Карлес Пучдемон, журналист и политический активист, стал воплощением движения за независимость Каталонии в XXI веке.

После победы двух сепаратистских партий на досрочных выборах в октябре 2015-го, был взят курс на выход из состава Испании. По итогам референдума 1 октября 2017 года, 90% его участников выступили за отделение, и 27 октября местный парламент объявил о независимости.

Мадрид, с опорой на 155-ю статью испанской Конституции, заявил о вводе прямого правления. 3 ноября 2017-го были арестованы восемь членов каталонского правительства, среди них вице-премьер Ориол Жункерас. На следующий день был выписан международный ордер на арест председателя Женералитета Карлеса Пучдемона.

Пучдемон успел скрыться в Брюсселе, где, как сообщается, попросил у бельгийских властей политического убежища. В марте 2018-го испанские власти вновь выдали европейский ордер на его арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу. 25 марта, возвращаясь из Финляндии, Пучдемон был задержан немецкой полицией на границе с Данией. Но 5 апреля земельный суд Шлезвиг-Гольштейна освободил каталонского лидера из-под ареста и вынес решение о невозможности экстрадиции в Испанию, поскольку в таком случае, он стал бы первым в Евросоюзе политзаключённым.

Потребовался ещё год, чтобы начался исторический судебный процесс над 12 каталонскими лидерами. Девять были приговорены 14 октября 2019 года, что привело к новой волне массовых протестов по всей Каталонии.

В 2020-м, испанское правительство под руководством социалиста Педро Санчеса начало переговоры с автономией, благодаря поддержке левой партии Esquerra Republicana de Cataluña. Следующие несколько месяцев стали, пожалуй, самым спокойным периодом после победы на выборах в Каталонии умеренного сторонника независимости Пере Арагонеса.

В качестве жеста примирения правительство Санчеса помиловало девять заключенных сепаратистов 22 июня 2021 года, несмотря на критику оппозиции. В то же время европйеский суд снял депутатскую неприкосновенность с бывшего президента Каталонии и двух других евродепутатов от JxCAT, бежавших от правосудия, Тони Комина и Клары Понсати.

Пятничное задержание в Италии Карлеса Пучдемона, выдачи которого по-прежнему добиваются испанские власти, стало последним звеном в этой хронике несбывшейся независимости.