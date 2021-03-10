Каталонцы поддержали бывшего главу правительству Пучдемона

В Барселоне прошла манифестация в поддержку Карлеса Пучдемона. Акция состоялась после того, как Европарламент лишил бывшего главу правительства Каталонии депутатской неприкосновенности. За этим, как ожидается, могут последовать новые запросы от властей Испании об экстрадиции Пучдемона на родину, где его обвиняют в растрате государственных средств и подстрекательстве к мятежу. Сейчас политик проживает в Бельгии.

Карлес Пучдемон возглавлял кабинет министров Каталонии на момент проведения там незаконного, с точки зрения центральных властей королевства, референдума о независимости. Он прошел в октябре 2017 года.

Участница протеста: "Все это явно еще больше усложняет ситуацию, потому что вместо того, чтобы способствовать переговорам и диалогу с испанским государством, то, что делается, отбрасывает нас назад. В настоящее время диалог невозможен".

Протест в Барселоне прошел без инцидентов. Ранее стало известно, что адвокаты Карелса Пучдемона обжалуют в Европейском суде решение Европарламента. В то же время защитники выразили мнение, что власти Бельгии не станут выдавать политика Испании.