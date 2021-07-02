Протесты против выхода Турции из Стамбульской конвенции

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Стамбуле. Сотни людей вышли на улицы, выступая против выхода Турции из договора о борьбе с убийством женщин и домашним насилием, известного как Стамбульская конвенция.
Объявленное в марте решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвало бурное негодование со стороны как региональных и международных общественных организаций, так и у обычных граждан. С 1 июля Турция официально вышла из договора.
По всей Турции, включая столицу Анкару, прошли демонстрации, которые закончились мирно.
Пакт 2011 года, подписанный 45 странами и Европейским союзом, требует от правительств принятия законодательства, связанного с судебным преследованием за преступления, включая изнасилование в браке и калечащие операции на женских половых органах.
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