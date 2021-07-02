Сотни гуманитарных работников сформировали в пятницу живую цепочку на северо-западе Сирии, призывая международное сообщество оставить открытым единственный пограничный переход для помощи в контролируемом повстанцами регионе. Мужчины и женщины выстроились в линию вдоль ключевого шоссе, ведущего в Баб-эль-Хаву, по которому международные организации переправляют жизненно важную помощь в район Идлиба.

"Гуманитарная помощь - это право, а не привилегия", - написано на одном из транспарантов, растянутых гуманитарными работниками. Некоторые из них встали на дороге особым образом, чтобы написанные их собственными телами слова "Спасите спасательный круг" были видны с воздуха.

Разрешение ООН на транзит помощи через пограничный переход Баб-эль-Хава из Турции в Сирию истекает 10 июля. Организации по оказанию помощи опасаются, что Россия, верный союзник режима Дамаска, может заблокировать голосование Совета Безопасности ООН о его продлении на год.

Вассим Бакир из сирийской благотворительной организации Banafsaj сказал, что если трансграничная помощь будет заблокирована, это приведёт к "гуманитарной катастрофе".

Около 3 миллионов человек живут в регионе, который контролируют джихадисты, более половины из них были перемещены в результате десятилетнего конфликта в Сирии.

За последний год международные организации могли ввозить лекарства, продукты питания, одеяла и вакцины против Covid-19 через Баб-эль-Хаву без необходимости транзита через Дамаск.

Ирландия и Норвегия, непостоянные члены Совета Безопасности ООН, представили проект резолюции, согласно которому контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава будет открыт еще на год.

Резолюция также предлагает открыть второй пункт пересечения границы, Аль-Ярубия на иракской границе, чтобы позволить делать поставки и на северо-восток Сирии.