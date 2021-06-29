Дубай: погрузиться в полотна Ван Гога виртуально

Погрузиться в шедевры Ван Гога можно в буквальном смысле в Дубае. На виртуальной выставке в торговом центре Dubai Mall, названной Infinity des Lumieres ("Бесконечность света"), самые известные полотна голландца проецируются на стены и пол. По образцу парижского Atelier des Lumieres, виртуальную демонстрацию картин дополнят звуковые и визуальные эффекты. Как заявила директор выставки Катрин Ориоль, их миссия - "сделать искусство доступным для всех и поделиться новым способом открыть его для себя". По её мнению, "принцип иммерсивных цифровых экспозиций заключается в том, чтобы соединить посетителя непосредственно с произведением искусства через ощущения". В отличие от традиционных выставок, где произведениям искусства часто требуются объяснения, на виртуальных экспозициях зритель остаётся один на один со своими чувствами. Выставка откроется 1 июля и продлится до середины следующего года.