Дубай: погрузиться в полотна Ван Гога виртуально

Погрузиться в шедевры Ван Гога можно в буквальном смысле в Дубае. На виртуальной выставке в торговом центре Dubai Mall, названной Infinity des Lumieres ("Бесконечность света"), самые известные полотна голландца проецируются на стены и пол. По образцу парижского Atelier des Lumieres, виртуальную демонстрацию картин дополнят звуковые и визуальные эффекты. Как заявила директор выставки Катрин Ориоль, их миссия - "сделать искусство доступным для всех и поделиться новым способом открыть его для себя". По её мнению, "принцип иммерсивных цифровых экспозиций заключается в том, чтобы соединить посетителя непосредственно с произведением искусства через ощущения". В отличие от традиционных выставок, где произведениям искусства часто требуются объяснения, на виртуальных экспозициях зритель остаётся один на один со своими чувствами. Выставка откроется 1 июля и продлится до середины следующего года.
Другие No Comment
Токио: TeamLab приглашает на виртуальный "Садовый участок"
Британская Колумбия: спасение от жары - в бассейне
Танец страсти: без зрителей и без партнёров
Несмотря на возраст: королевские обязанности никто не отменял
Мьянма: наркотики превратились в дым
Инсбрук: Кубок мира по скалолазанию
Скромная годовщина революции
До потери сознания: Балканы во власти аномальной жары
Выдры во льду
В Боливии встретили новый, 5 529-й год
Праздник музыки в Елисейском дворце
В историческом центре Бордо обрушились здания
В США испытали на прочность авианосец "Джеральд Р. Форд"
Жители Хуахина сняли на видео, как голодный слон вломился к ним в дом
Лев-оракул предсказывает исход матчей на Евро-2021