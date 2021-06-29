Токио: TeamLab приглашает на виртуальный "Садовый участок"

Помимо выставки виртуальных полотен Ван Гога в Дубае, TeamLab - японская платформа по управлению веб-проектами - представила новую экспозицию в музее цифрового искусства Токио. Экспозиция названа "Садовый участок". В секции "Плавающие цветочные сады" посетителей окружают 13 тысяч виртуальных цветков орхидеи: они двигаются вверх и вниз, создавая как бы цветочный лабиринт, чтобы зритель почувствовал, что "сад и он - одно целое". Как объяснил Тошиюки Иноко, руководитель TeamLab, "когда вы смотрите на медленно двигающиеся цветы, вам вскоре начинает казаться, что и цветок смотрит на вас". Ещё одна секция - "Сад мха", где посетители должны почувствовать, как "резонирует микрокосм". Не менее интересные ощущения вызывают инсталляции "Водопад из частиц света на вершине склона" и Бесконечная кристаллическая вселенная".
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