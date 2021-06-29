Танец страсти: без зрителей и без партнёров

Коронавирус меняет представления о прекрасном. Танго - танец страсти и любви, теперь исполняется соло. В колумбийском городе Медельин прошел XV международный фестиваль танго, участники которого продемонстрировали исполнительское мастерство в категориях - "танго в группе", "танго в паре", "танго в одиночку". В нынешнем году танцовщиков было больше чем в прошлом, но о доковидных показателях (по числу конкурсантов) пока приходится только мечтать.
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