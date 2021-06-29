Пекин: мега-шоу в честь 100-летия Компартии Китая

Мега-шоу в честь столетнего юбилея Коммунистической партии Китая под названием "Великое путешествие 1921-2021" состоялось в понедельник на пекинском стадионе "Птичье гнездо". Присутствовавшего на мероприятии председателя КПК Си Цзиньпиня встретили бурными аплодисментами. Концерт состоялся при строгом соблюдении норм безопасности и не транслировался в прямом эфире. После выступления многочисленных танцевальных и песенных коллективов, показа хроники и кадров последних лет, в частности, посвящённых борьбе с эпидемией коронавируса, состоялся праздничный фейерверк. Запланированные в разных городах страны мероприятия продлятся до 1 июля - даты создания Компартии Китая.
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