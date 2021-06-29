Британская Колумбия: спасение от жары - в бассейне

Как спасаться от рекордной жары, накрывшей США и Канаду? Эта медведица нашла решение, приведя двух детёнышей в бассейн одной из вилл в канадском городе Кокуитлам в Британской Колумбии. Пока малыши плавали, медведица их охраняла, а хозяева дома вели видеосъемку происходящего из окна. Накупавшись всласть, медвежье семейство перелезло через забор и покинуло виллу. С тех пор, как США и Канаду накрыл "тепловой купол", в Британской Колумбии зарегистрировали дневную температура в 46,6 градусов по Цельсию - абсолютный рекорд для Канады. По сообщениям СМИ, в 40 других населенных пунктах провинции также были установлены рекорды.