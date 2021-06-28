95-летняя королева Великобритании Елизавета II в сопровождении принца Уильяма отправилась в 4-дневное турне в рамках недели королевских обязанностей (Holyrood Week). В первый день Её Величество посетила шотландский завод AG Barr, производящий в том числе культовый безалкогольный напиток Irn-Bru, сообщается на странице Букингемского дворца в соцсетях. Во время экскурсии по заводу Елизавета II открыла новый производственный комплекс, а принц Уильям продегустировал напиток. Её Величество также посетила ферму «Джорджи», где работают в том числе с трудными подростками. На огородах здесь выращивают овощи и фрукты, разводят свиней, овец, кроликов и птиц. Одной из них — утке по кличке Олив — выпала честь сопровождать Елизавету II по огороду. Но Олив с задачей не справилась и нарушила все правила королевского этикета, обогна монархиню. Но королеву это только рассмешило. Во время пребывания в Шотландии Елизавета II и принц Уильям остановятся во дворце Холируд в Эдинбурге - официальной резиденции королевской семьи.