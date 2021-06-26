В австрийском Инсбруке на этапе Кубка мира по скалолазанию определены победители. Золотую медаль завоевал австриец Якоб Шуберт. Итальянец Стефано Гизольфи занял второе место. Швейцарский спортсмен Саша Леманн - на третьем. В женских соревнованиях недосягаемой оказалась словенка Янья Гарнбрет. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись Брук Рабуту из США и Акио Ногучи из Японии. Россиянка Виктория Мешкова на четвертом месте.
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