В австрийском Инсбруке на этапе Кубка мира по скалолазанию определены победители. Золотую медаль завоевал австриец Якоб Шуберт. Итальянец Стефано Гизольфи занял второе место. Швейцарский спортсмен Саша Леманн - на третьем. В женских соревнованиях недосягаемой оказалась словенка Янья Гарнбрет. Вместе с ней на пьедестал почета поднялись Брук Рабуту из США и Акио Ногучи из Японии. Россиянка Виктория Мешкова на четвертом месте.

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