Скромная годовщина революции

В Таиланде скромно отметили 89-ю годовщину Сиамской революции — в результате которой почти абсолютная монархия почти бескровно сменилась на конституционную.
Власти страны ещё накануне призывали граждан отказаться от массового выражения своих чувств, поскольку пандемическая ситуация остаётся тяжёлой. Кроме того, в руководстве не скрывают, что не хотели бы возобновления антиправительственных протестов.
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