Лев-оракул предсказывает исход матчей на Евро-2021

У обитателя одного из таиландских зоопарков - белого льва - обнаружились необычные способности. Пятилетний самец предсказывает исход футбольных матчей Чемпионата Европы-2021.
Сотрудники зоопарка прикрепляют к проволоке флаги национальных сборных-соперниц, под ними - мясные стейки, а животное делает выбор.
Результат - четыре сбывшихся прогноза из пяти. Так, лев предсказал победу Франции над Германией, Англии над Хорватией, Нидерландов над Украиной, а также разгром Венгрии Португалией. Статистику оракулу подпортила только неожиданная ничья в игре Испания:Швеция.
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