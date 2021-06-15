Ночное извержение Этны - яркое зрелище

Ночное извержение Этны, крупнейшего действующего вулкана Европы, произошло в ночь на вторник. Жители близлежащего города Дзафферано-Этнеа смогли увидеть яркое зрелище – взлетающие в воздух шары оранжевой лавы. По данным Национального института геофизики и вулканологии, извержение сопровождалось взрывами, которые были слышны на расстоянии в 45 км.
Помимо Этны, в Италии есть ещё два действующих вулкана – Стромболи, находящийся на одноименном острове, и Везувий вблизи Неаполя, последний раз извергавшийся в 1944 году.
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