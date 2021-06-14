В Мьянме начался судебный процесс над Аун Сан Су Чжи, которая до путча фактически исполняла обязанности премьер-министра страны. Нобелевского лауреата обвиняют в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и неразглашении государственной тайны. Сан Су Чжи также предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу. В городке Тамве в этот день прошла акция протеста, участники которой скандировали: "Долой военную диктатуру". Демонстранты сожгли флаг АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Ази), поскольку считают действия организации непродуктивными в в плане прекращения кризиса в Мьянме.
Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 858 участников протестного движения.
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