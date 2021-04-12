В Санкт-Петербурге загорелась "Невская мануфактура"

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры», бывшей фабрики «Красный ткач». Первое сообщение о возгорании поступило в 12:35. Пламя быстро распространилось, охватив четыре этажа на площади 10 тыс. кв. м, в здании обрушилась кровля. Из здания эвакуированы 40 человек, двое из них госпитализированы. Огонь перекинулся и на соседнее здание, где расположен хостел, откуда эвакуированы 50 человек. Пожару присвоен наивысший – пятый – уровень сложности. Тушению препятствуют неблагоприятные погодные условия – сильный ветер. На борьбу со стихией направлены 300 пожарных и 69 единиц техники. Один из пожарных погиб, ещё двое доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. К тушению подключилось также министерство обороны.