Посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии успело рекордное число туристов. В целом у подножия вулкана побывали уже тысячи людей. Спасательные службы установили специальную инфраструктуру, чтобы обезопасить доступ к этому месту. Извержение вулкана началось 19 марта, по оценкам ученых, он спал почти шесть тысяч лет. В воскресенье обрушились западные части обоих пепловых конусов вулкана, в результате чего обнажились внутренние потоки лавы.
Другие No Comment
Индуистский фестиваль весны в Пакистане
Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
Мехико: женщины требуют правосудия
Праздник Холи вопреки запретам
Христа-Искупителя "омолодят" к 90-летию
Протесты компартии в Ливане
Итальянские циркачи просят помощи
Победители соревнований по фрирайду в Вербье
Администрацию Байдена критикуют за ситуацию с мигрантами в Техасе
Необычная весна: в Стамбуле и Анкаре выпал снег
Исландия: извержение вулкана на полуострове Рейкьянес
В центр Рима вернулись пиццардоне
На юге Индии десятки человек пострадали на стадионе
Ключевская сопка: селфи с сосиской на лаве
Никарагуа: хозяева молятся о здоровье своих питомцев