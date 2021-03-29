Посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии успело рекордное число туристов. В целом у подножия вулкана побывали уже тысячи людей. Спасательные службы установили специальную инфраструктуру, чтобы обезопасить доступ к этому месту. Извержение вулкана началось 19 марта, по оценкам ученых, он спал почти шесть тысяч лет. В воскресенье обрушились западные части обоих пепловых конусов вулкана, в результате чего обнажились внутренние потоки лавы.