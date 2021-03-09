Авария на "Фукусиме": 10 лет спустя

11 марта 2011 года атомная электростанция "Фукусима-дайити", одна из крупнейших в мире, была частично разрушена цунами. Это вторая по величине ядерная катастрофа в истории. Многим жителям пришлось в спешке покинуть регион. А электростанцию, в попытке обогнать время, выводили из эксплуатации и дезактивировали.

Во время цунами волна высотой 15 м разрушила 4 из 6 реакторов на АЭС "Фукусима-дайити" к северу от Токио. После катастрофы правительство и компания Tepco, оператор площадки, руководят выводом электростанции из эксплуатации, включая дезактивацию, которая должна быть завершена через 30-40 лет.

Все 6 реакторов электростанции остановлены. 5 и 6 реакторы волна пощадила. В 4-ом закончилось топливо. На первом этапе после цунами нужно было остановить реакторы и предотвратить новые радиоактивные выбросы путем обливания атомных установок водой.

Самым важным было охлаждение реакторов, поэтому мы начали с этого. А потом нам нужно было позаботиться о топливных бассейнах Такахиро Кимото замглавы секции, TEPCO

Второй этап включает в себя удаление топлива из бассейнов реакторов и продлится он еще 10 лет. В прошлом месяце с помощью роботов было завершено удаление примерно двух третей отработанных топливных элементов из аварийных реакторов.

Третий этап заключается в извлечении обломков: длительная и деликатная операция, которая будет проходить в 1,2 и 3 реакторах. Она была отложена из-за пандемии.

На объекте ежедневно работают от 4000 до 5000 человек, многие без защиты благодаря усилиям по обеззараживанию объекта, но не в этой важной секции по обработке жидкостей ALPS. Эта американская инновационная установка, специально разработанная для "Фукусимы", фильтрует загрязненную воду.

Поврежденный реактор содержит расплавленное топливо, и его необходимо постоянно охлаждать, поэтому мы заливаем его водой. Загрязненная вода поглощается насосом и отправляется в эту установку ALPS, и радиация практически удаляется, за исключением трития, для последующего хранения в резервуарах Теруки Фукумацу старший технолог, Toshiba Energy Systems and solutions corporation

Тритий - это радиоактивная часть молекулы воды, присутствующая в природе, - объясняет специалист, трижды побывавший на "Фукусиме".

Тритий не накапливается в организме человека, потому что у него очень короткий период полураспада. Он поглощается, а затем снова выводится. Тритий обычно представляет собой наименьшую из проблем Георг Штайнхаузер Университет Вильгельма Лейбница, Ганновер

В последствии очищенная вода хранится в тысяче резервуаров, содержащих 1,24 миллиона м3 воды. Но эти резервуары заполнятся в 2022 году. Поэтому эту воду необходимо будет слить, и было предложено два плана: выпустить ее в атмосферу или сбросить в море. Последний вариант беспокоит местных рыбаков и фермеров, они опасаются, что их продукция снова приобретет плохую репутацию, и пострадают продажи.

Правительство ищет лучшее решение, которое будет реализовано через 2 года, после получения зеленого света от Управления по ядерной безопасности, независимого органа, созданного после аварии на "Фукусиме".

По мнению экспертов, эта авария не имеет ничего общего с Чернобылем.

Например, при Чернобыле было выброшено огромное количество плутония, америция. Их период полураспада превышает 20 000 лет. Так что Чернобыль заражен навсегда. "Фукусима" - это совсем другая история. Поскольку "Фукусима" выпустила лишь крошечные, незначительные количества плутония, их можно игнорировать. То, что "Фукусима" выбросила - в основном радиоактивный цезий. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет Георг Штайнхаузер Университет Вильгельма Лейбница, Ганновер

После катастрофы Япония изменила стандарты безопасности для своих атомных электростанций и теперь делится своим опытом со всем миром.

Директор по ядерному топливному циклу и технологии обращения с отходами МАГАТЭ Кристоф Ксерри в последний раз посещал Фукусиму в 2018 году. Мы спросили у него: что еще предстоит сделать там?

— Там все еще продолжаются обширные работы, самой сложной частью будет удаление расплавленного топлива или остатков топлива. Это самая трудная часть, которая потребует больше всего времени.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал во время своего последнего визита в 2020 году, что был "впечатлен" прогрессом Японии. Каким было сотрудничество между японскими и международными организациями?

— Как представители ООН, мы выезжали на место и смотрели, как они работают ... когда я говорю, мы, это ряд экспертов МАГАТЭ, а также ряд международных экспертов, которых мы пригласили для проведения анализа вместе с нами. Мы пришли к выводу, что методы и анализы надежны, измерения радиоактивности, которые проводятся на месте, надежны и в целом подход Японии к этому вопросу соответствует тому, чего можно ожидать.

Что именно будет поставлено на карту в ближайшие месяцы в отношении выпуска очищенной воды. Это опасно?

— Что касается вопроса о том, опасно это или нет, всем ядерным реакторам разрешено выпускать небольшие количества радиоактивных изотопов в воду и в воздух, все это подлежит контролю. Поэтому каким бы ни было решение правительства Японии, оно будет под надзором японского агентства по безопасности, который установит необходимые ограничения.

Какой урок из этой катастрофы был извлечен на международном уровне?

— С тех пор было сделано многое, начиная со стресс-тестов до переоценки безопасности ядерных объектов перед лицом неожиданных и исходящих извне событий. Это один из уроков "Фукусимы", это напоминание о том, что атомная электростанция должна быть безопасной как изнутри, так и снаружи.

ЕС снял эмбарго на продукцию Фукусимы в 2019 году: вы бы с удовольствием съели местные овощи или рыбу?

— Как вы упомянули, мы были там в 2018 году, мы посетили это место, провели несколько дней в регионе Фукусима и, конечно, питались местными продуктами в то время, и я могу сказать вам, что пища региона Фукусима стоит того.

Местные жители съехались в Окуму из всех окрестных деревень. В этом поселке и расположена электростанция "Фукусима-дайити". Сегодня в совершенно новой ратуше эти бывшие эвакуированные местные жители отмечают 10-летнюю годовщину катастрофы.

Церемония состоится в этом новом районе Окумы, куда снова открыт доступ, и где продолжается реконструкция, несмотря на эпидемию COVID-19. Запрещенные зоны продолжают уменьшаться.

По состоянию на март 2011 года в эвакуированных районах префектуры Фукусима проживало 88 000 человек. Сегодня на вновь открытых территориях проживает 14 тысяч человек.

Здесь повсюду измеряется радиоактивность, которая сильно снизилась за 10 лет. Общество регулярно оповещают о данных анализов, проводимых Исследовательским центром Фукусимы.

Уровень радиоактивности в воздухе измеряется в режиме реального времени в нескольких частях города. Для других элементов образцы берутся из разных мест, таких как почва и вода. Частота анализа колеблется от одного раза в год до одного раза в месяц Такемаса Фукухара Центр по созданию окружающей среды префектуры Фукусима

Здания обеззаражены, загрязненные участки почвы вывезены или засыпаны здоровой почвой.

За исключением места расположения самой электростанции, радиации здесь не больше, чем в крупных мировых столицах. Геология Японии по своей природе менее радиоактивна, чем где-либо еще, и Чернобыль оказал большое влияние на Европу.

Всего через две недели после катастрофы Кодзи и его семья вернулись в Фукусиму, в 80 км от АЭС. Влюбленные в свою землю, эти фермеры выращивают рис, но также подают домашнее пиво в своем баре.

Фермеры в регионе сильно пострадали после аварии: доверие потребителей упало. 54 страны ввели ограничения на импорт японских продуктов питания, но сегодня 70% из них сняли эмбарго.

До прошлого года я самостоятельно обеззараживал продукцию, это дополнительная работа, потому что мне надо было безопасно экспортировать. Это была самая сложная часть. Но мы не обнаруживали никакой радиоактивности в течение 5 лет подряд. Теперь мы просто проводим несколько проверок Кодзи Като президент Kato Farm

После ядерной аварии экспорт из региона резко упал. Несмотря на трудные годы, сегодня он увеличился вдвое по сравнению с 2010 годом. Эми стала послом продукции Фукусимы во Франции.

Реакция была очень хорошей. Когда я говорила людям во всех странах, где была, что эта продукция из Фукусимы, я не заметила особых опасений, и это меня удивило Эми Като исполнительный директор Kato Farm

Жизнь в Фукусиме, как и для многих вернувшихся местных жителей, вызывает особые эмоции у Кодзи и Эми.

У меня четверо детей, и я буду счастлива, если они скажут однажды, что гордятся тем, что родились здесь Эми Като исполнительный директор Kato Farm

Задача японских властей - восстановление безопасных условий для мужчин и женщин Фукусимы.

Международные эксперты в один голос приветствуют успехи Японии, даже несмотря на технические трудности, которые еще предстоит преодолеть.