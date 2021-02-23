На юге Испании бродячая собака застряла в камнях на пляже, но пожарные спасли животное. Инцидент произошел в Малаге. Собаку заметил прохожий и обратился за помощью. Операция по ее спасению заняла более двух часов. Собака не пострадала и сразу же после обретения свободы отправилась на прогулку.