На юге Испании бродячая собака застряла в камнях на пляже, но пожарные спасли животное. Инцидент произошел в Малаге. Собаку заметил прохожий и обратился за помощью. Операция по ее спасению заняла более двух часов. Собака не пострадала и сразу же после обретения свободы отправилась на прогулку.
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