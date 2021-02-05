Польские пожарные спасли провалившихся под лед оленей

Уникальную и тяжелую спасательную операцию провели польские пожарные. Под лед на озере Иньско, расположенном на северо-западе Польши, провалилось стадо оленей. Вытаскивать животных из воды пришлось с помощью веревок, которые привязывали к рогам. В операции были задействованы десятки человек. По предварительным данным, спасти удалось 15 из 28 оленей. Замрезших парнокопытных, что бы отогреть, растирали травой и соломой.