Польские пожарные спасли провалившихся под лед оленей

Уникальную и тяжелую спасательную операцию провели польские пожарные. Под лед на озере Иньско, расположенном на северо-западе Польши, провалилось стадо оленей. Вытаскивать животных из воды пришлось с помощью веревок, которые привязывали к рогам. В операции были задействованы десятки человек. По предварительным данным, спасти удалось 15 из 28 оленей. Замрезших парнокопытных, что бы отогреть, растирали травой и соломой.
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