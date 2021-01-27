ЕС на страже океанов и качества морепродуктов

Океан - важный источник здорового белка для граждан ЕС. Общая европейская политика в области рыболовства гарантирует устойчивую эксплуатацию промысловых ресурсов, сводя к минимуму негативное воздействие рыболовства на морскую экосистему.

Выловленная в природе или выращенная на акваферме рыба поступает на рынок. Вся важная информация о продукте передается по цепочке, от поставщика к поставщику, это гарантирует, что незаконно пойманная рыба не попадет в продажу.

Отслеживаемость поставок, эталонные требования к безопасности и качеству продуктов играют важнейшую роль с учетом того, что 70% продукции рыболовства и аквакультуры импортируется в ЕС.

Пищевые отходы - еще одна проблема, которую затрагивают нормативные акты. Требования ЕС предполагают оптимизацию использования рыбы и других морепродуктов - с тем, чтобы минимизировать потери продовольствия.

С новой стратегией "От фермы к вилке" Европа стремится создать устойчивую продовольственную систему, которая будет приносить пользу потребителям и улучшит качество их жизни.

На завершающей стадии цепочки поставок рыба и дары моря поступают в розничную торговлю.

Согласно опросам, потребители ЕС обращают внимание на происхождение продукции, треть респондентов предпочитают рыбу местного улова. ЕС стремится обеспечить покупателей надежной и достоверной информацией.

Исследования "Евробарометра" показали, что 75% потребителей в ЕС удовлетворены маркировкой рыбных продуктов, позволяющей сделать осознанный выбор исходя из вкусов и предпочтений.