COVID-19: на гребне новой волны заражений

В Британии, второй самой пострадавшей от пандемии стране Европы после Италии, зафиксированы свыше 71 тысячи летальных исходов, за сутки там выявили более 53 тысяч зараженных, терпение медиков, которые лечат пациентов с COVID-19, может, как выразилась президент врачебной ассоциации Саманта Бэтт-Роуден, "лопнуть".

Об этом она сообщила в своем Твиттере.

Система стационаров также может не выдержать, поскольку в Лондоне и в ряде графств Южной Англии пациентов просто уже негде размещать.

Саймон Стивенс, исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Великобритании: "Многие из нас потеряли друзей, близких, коллег, и в это время, когда, казалось бы, должна царить праздничная атмосфера, очень многие с трудом справляются с усталостью, с чувством тревоги, с разочарованием. Мы находимся в самой воронке циклона, на гребне новой волны пандемии, которая захлестнула всю Европу и нашу страну".

Во Франции власти в начале декабря пообещали, что к весне кампания прививок должна охватить основные группы риска, это свыше 10 миллионов человек, в настоящий момент вакцину получили чуть больше ста человек в двух десятках больниц.

Оливье Веран, министр здравоохранения Франции, пояснил, что собирается делать исполнительная власть: "Мы намерены расширить комендантский час, и вместо восьми вечера он будет начинаться в шесть там, где эпидемиологические показатели превышают опасные значения. Эти меры мы введем, начиная со 2-го января".

Министр также отметил, что прививочная кампания войдет в силу в ближайшие дни и массированная вакцинация затронет всех, кто в этом нуждается или по состоянию здоровья и/или возраста, либо с точки зрения профессии.

В Испании еще в понедельник объявили, что введут реестр отказников от прививок из числа тех, кому они были предложены, и это вызывает смешаные чувства.

Эта жительница Мадрида полагает, что "это покушение на свободу. Это меня беспокоит. Мне не слишком нравится, что будет вестись реестр тех, кто получил вакцину, и тех, кто отказался. С другой стороны, я понимаю, что если не будет в итоге выработане коллектичный иммунитет с помощью вакцинации, то само применение этих профилактических мер бессмысленно".

В иберийском королевстве с начала пандемии заразились вирусом почти два миллиона человек, от последствий вызванного им COVID-19 скончались пости пятьдесят с половиной тысяч испанцев.