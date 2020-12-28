Вакцины: проблемы доставки и применения

Распространение вакцины Pfizer Biontech по всему Европейскому Союзу уже сталкивается с трудностями из-за логистических проблем на бельгийском заводе-производителе. Власти Испании заявляют, что из-за сложностей с соблюдением нужной температуры возникли задержки. Такие же сигналы поступили из 8 европейских стран. Представители Pfizer утверждают, что проблема уже решена, но это добавило беспокойства европейцам, часть которых и так уже отоносится к вакцинации с недоверием.

Джеффри Лазарус из Института глобального здравоохранения в Барселоне:

"Я думаю, что со временем, коогда мы увидим результаты, увидим, что серьёзных побочных эффектов нет, это поможет. Но нужно выявлять и устранять проблемы, а не замалчивать или игнорировать их. Основное беспокойство среди тех групп населения, которые сейчас выступают против прививок, связано с тем, что они опасаются побочных эффектов, и им нужно больше времени для принятия решения".

В медицинском центре Никосии президент Кипра Никос Анастасиадис личным примером дал старт кампании массовой вакцинации от Covid-19. Она началась в воскресенье, власти говорят о своей готовности вакцинировать всё население страны - около миллиона человек - но подчрёкивают, что прививки не обязательны.

В Италии, где насчтывается более 2 млн случаев инфицирования и около 72 тыс скончавшихся от последствий Covid-19, власти призывают население активно участвовать в программе массовой вакцинации, подчёркивая, что она даёт шанс на скорейший возврат к нормальной жизни.

Джорджио Гори, мэр Бергамо:

"Мы знаем, что нам придется подождать несколько месяцев и, вероятно, ещё придётся столкнуться с третьей волной наступления коронавируса. Но теперь у нас появилась большая надежда, мы начинаем видеть свет в конце туннеля".

Еврокомиссия представила план совместной европейской стратегии по вакцинации населения всех стран-членов сообщества. Он предполагает, что в первую очередь будут привиты пожилые люди, которые содержатся в медико-социальных учреждениях, а также ухаживающий за ними персонал. Приоритетны также другие люди, находящиеся в группах риске.