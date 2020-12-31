Пандемия COVID-19: год спустя

Пандемия COVID-19: год спустяКомментарии
В годовщину, когда китайские власти уведомили ВОЗ о вспышке респираторного заболевания, которое могло вызываться новым типом вируса, Associated Press выпустило расследование, в нем утверждается, что в КНР контролируются публикации всех исследований о происхождении SARS-CoV-2.
Именно этот коронавирус вызвал пандемию COVID-19, которая, в свою очередь унесла жизни свыше миллиона восьмисот тысяч человек.
Материал Associated Press основан на полученных от неназванных источников внутренних правительственных циркулярах, а также на беседах с научными работниками и официальными лицами.
В ЕС о возможности пандемии соотвествующие службы были предупреждены в декабре, однако это не уберегло сообщество от цунами заражений и летальных ис ходов.
Наиболее пострадавшей страной Евросоюза стала Италия с более, чем 73 с половиной тысячами смертей.
В марте, когда практически все страны ЕС ввели локдауны, требовалось наладить и производство СИЗ, и средств диагностики для выявления коронавируса. Европа скоординировать решения как на межгосударственном, так и на местном уровнях.
Параллельно были начаты разработки вакцин, наиболее быстро достигнуть результата удалось немецким специалистам из BioNTech, они объединили усилия с американской Pfizer, и именно этот медикамент первым получил одобрение Европейского агентства лекарственных препаратов для использования на территории ЕС.
В ВОЗ предостерегают от головокружения от успехов.
В ВОЗ подчеркивают, что происходящее - очень тревожный звонок, который должен заставить человечество проснуться.
Нужно готовиться к тому, что в будущем мир могут ждать еще более жестокие испытания.
За год с начала пандемии выявили более восьмидесяти двух с половиной миллинов случаев заражения коронавирусом.