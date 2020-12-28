Сотни британцев сбежали из-под карантина в Швейцарии

Британцы массово бегут из-под швейцарского карантина. Накануне власти конфедерации распорядились отправить всех островитян на 10-дневную изоляцию — на фоне сообщений о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании.

В ночь на воскресенье, проведя несколько дней взаперти в номерах на горнолыжном курорте Вербье, сотни подданных короны тайно бежали из гостиниц.

Владельцы отелей заявили, что не осуждают поведение гостей: среди них были и семьи с маленькими детьми, запертые на 20 квадратных метрах.

Симон Виже, директор туристического офиса:

"Действительно, ситуация становится всё сложнее, правила всё менее понятны. А если гости не понимают правил и не согласны с ними, то и желания следовать им у них нет. Так что мы попросили бы правительство осторожнее подходить к таким вопросам".

Местные власти тоже не горят желанием принуждать приезжих изолироваться. Они заявляют, что правительство конфедерации не дало им ни возможностей, ни особых полномочий кого-то задерживать и запирать в номерах.

Так что в Вербье из 420 британцев, получивших карантинное предписание, сейчас осталось чуть более десяти человек.

Кейтлин Кларк, туристка:

"Мы тоже летим домой. Здесь оставаться бессмысленно — люди приезжают сюда кататься на лыжах, а вместо этого нам приходиться сидеть в номере без возможности выйти хоть куда-нибудь".

Швейцария — одна из немногих европейских стран, где работают горнолыжные склоны. Однако после новостей о британцах гости из других государств и самой Швейцарии стали отменять бронирование, боясь нового штамма. Местный турбизнес опасается, что остаток сезона окажется провальным.