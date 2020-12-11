Новая работа Banksy появилась в Бристоле

На юго-западе английского города, на стене одного из домов появилась новая живописная работа художника Banksy, которая получила название «Апчхи!». Она изображает женщину в платку, теряющую в результате энергичного чихания вставную челюсть, роняя трость и сумочку. То, что работа выполнена действительно им, Banksy подтвердил в публикациях на своем сайте и в Инстраграме.
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