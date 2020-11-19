За себя и за того парня: итальянцы оплачивают тесты для сограждан

Когда система здравоохранения перестают справляться с потоком заболевших и тех, кто желает сдать анализы на вирусоносительство, нация вспоминает о фундаментальном принципе солидарности.

Первой руку помощи обществу протянула католическая церковь, ее иерархи предложили проводить тесты в соборах.

Инициативу подхватили ассоциации и НПО.

Они включились в кампанию по массовой проверке на наличие инфекции.

Третьими в цепочке взаимопомощи стали сами итальянцы.

Рассказывает Анджело Мелоне, президент ассоциации Sa.Di.Sa.: "Мы сумели снизить до €18 цену одноразового комплекта для проведения процедуры . Если человек, который сам сдает анализ, готов оплатить его и для своего ближнего, мы очень этому рады. Это прекрасный пример солидарности".

Принцип оплаты за услуги первой необходимости и для себя - и для того парня начал действовать не сегодня.

Из Неаполя передает журналист Euronews Лука Паламара: "Эта традиция родилась в Неаполе сразу после войны и просуществовала все это время в не самых богатых кварталах города. Заказывая чашку кофе, люди оплачивали второй, а то и третий эспрессо - для тех, кто мог зайти в бар следом, но у кого могло не оказаться достаточно средств. Сегодня они точно также протягивают руки помощи - и вновь для совершенно незнакомых людей".

По словам Анджело Мелоне, президента ассоциации Sa.Di.Sa., "мы получаем деньги и из других стран, например, из Германии. Та же система - жертвователи оплачивают анализы для тех, кого они в глаза не видели и не увидят, речь идет уже о сотнях тестов, сегодня, например, все процедуры мы делаем бесплатно".

"Сколь бы драматичной не была ситуация и сколько бы просчетов и драм она не сделала очевидными, пандемия на Апеннинах показала, что солидарность и поддержка по-прежнему - краеугольные камни, на которых покоится основа жизни итальянцев, это вселяет надежду на то, что вирус здесь сумеют победить", - заключает журналист Euronews Лука Паламара.