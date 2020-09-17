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Италия

Италия благодарит Германию за помощь

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 Павел Барсуков
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Италия благодарит Германию за помощь
Авторское право  Rai - Euronews
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Италия благодарит Германию за прямую и косвенную помощь в борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, вызванным карантинными мерами. Президент Италии Серджо Матарелла в Милане приветствовал немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера.

По словам Штайнмайера, место встречи выбрано не случайно: весной именно из столицы Ломбардии немецкие самолёты забирали на лечение самых тяжёлых пациентов.

Итальянский лидер поблагодарил немецкого коллегу и за поддержку создания Европейского фонда восстановления экономики, пострадавшей от последствий пандемии. Гигантский пакет займов и субсидий объёмом в полтриллиона евро обсуждали три месяца в очень напряжённой обстановке.

Елена Каваллоне, Euronews:

"После встречи с президентом Германии Матарелла отправится в Париж, где проведёт переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это дипломатическая инициатива, нацеленная на укрепление связей со странами-учредителями Европейского фонда восстановления экономики: Италия является крупнейшим получателем этих средств. Берлин и Париж — ценные союзники, и Рим хочет убедить их в том, что реализует долгосрочные структурные реформы, которых требуют европейские партнёры".

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