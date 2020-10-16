Зверинец Изабеллы Росселлини

Звезда моды и звезда кино, а еще - дочь звездных родителей - 68-летняя Изабелла Росселлини работает над новым художественным проектом в жанре разговорного шоу, в качестве сценической площадки она выбрала свою ферму на Лонг-Айленде.

Чувственная жизнь фауны стала центром интересов автора.

Журналист Euronews Франсишку Маркес побеседовал с синьорой Росселлини.

"Мы жили в изоляции в период пандемии, нужно было хотя бы попытаться наладить обратную связь с нашей аудиторией, с публикой, с етми. кто привык ходить в театры, ведь все это было закрыто. И тут, в США, и в Европе. Мне важно рассказывать о моем оыте проживания и переживания того, что со мной происходит. Я тут сижу безвылазно уже полгода, поэтому появляюсь в зуме".

Разговоры на ферме - о жизни и любви, а в качестве собеседников подойдут даже курицы.

Изабелла Росселлини продолжает рассказ: "У меня тут для них есть специальный курятник, они сами приходят вечером на насесты, там и засыпают. Если темно, то они спят. Поэтому я стримила вначале почти в полной темноте, и птицы были полусонными, а потом я зажгла свет, и они встрепенулись. Для них это было стрессом. Овцы такое переносят значительно легче. Собаки тоже привычные. Так что проще всего было стримить в зуме с этими животными".

Синьора Росселлини затронула и политику: "Я, разумеется, не голосую за Трампа, поскольку я забочусь об экологии, для меня изменения климата - реальность, и я доверяю выводам специалистов, когда они говорят об этом. У меня сын с афроамериканскими корнями, моя мать была иммигранткой, у нас смешанная семья. Нам не нравится политика Трампа в отношении иммигрантов, расы. Да и я сама тоже иммигрантка".