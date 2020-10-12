Возвращение "Поларштерна"

В понедельник в немецком Бремерхафене завершилась крупнейшая в истории научная экспедиция в Арктику судна "Поларштерн” - "Полярная звезда", длившаяся более года. Ледокол пришвартовался после долгого путешествия по Северному Ледовитому океану, который по словам ученых медленно умирает. В течение 389 дней специалисты из 19 стран собирали важную информацию о последствиях глобального потепления.

Маркус Рекс, руководитель экспедиции: "В прошлом году мы раздвинули границы возможного в арктических исследованиях. Мы побили несколько рекордов и пересмотрели ландшафт для будущих арктических исследований. Мы многого достигли, и я думаю, что это справедливо. Говорят, что экспедиция была исторической вехой в полярных исследованиях и будет таковой еще долгое время. И теперь мы возвращаемся с сокровищницей данных и образцов, которые навсегда изменят исследования климата".

Жители Бремерхафена с радостью встречали "Полярную звезду" на пирсе. Они считают, что возвращение ледокола - это историческое событие.

"Я рада хоть раз увидеть "Поларштерн" вживую, и мне очень интересно то, что они исследовали в этом году. Я рада за Бремерхафен, что у них здесь такой замечательный институт", - говорит эта женщина.

"Мы здесь, потому что эта миссия интересовала нас с самого начала, мы все читали о ней в газетах, и что-то подобное случается не так часто", - говорит этот мужчина.

Наблюдения экспедиции MOSAiC (Mosaic – английская аббревиатура, расшифровывается как Междисциплинарная дрейфующая обсерватория для изучения климата Арктики (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) были подтверждены снимками со спутников США. В июле ученые сообщили о том, что площадь арктического морского льда достигла второго по величине рекордного минимума с начала спутниковых измерений в этом регионе.