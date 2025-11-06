Саммит ООН по климату. Экоактивисты требуют решительных действий

В бразильском Белеме стартует климатический саммит COP30. Активисты призывают мировых лидеров к более активным действиям, поскольку, согласно докладу ООН, нынешних обязательств недостаточно для смягчения последствий глобального потепления.
Экоактивисты к началу 30-й Конференции ООН по климату разместили послания ее участникам на знаковых зданиях Рио-де-Жанейро. "Пусть платит тот, кто загрязняет планету", "Защитите леса и людей" - гласят проекционные плакаты в бразильской столице.
Сам форум проходит в Белеме, куда прибывают мировые лидеры, ученые и представители НПО.
Экоактивисты уже провели здесь манифестацию в ходе которой потребовали от политиков более решительных действий по борьбе с изменением климата. В преддверии конференции Программа ООН по окружающей среде опубликовала доклад с неутешительными данными. В нем говорится, что нынешние климатические цели не смогут сдержать глобальное потепление.
На конференции будут обсуждаться приоритетные меры по борьбе с изменением климата и представлены новые национальные планы действий.
Накануне "Саммита глобальных лидеров" в Белеме (6-7 ноября) страны ЕС согласовали климатические цели. Главная - сократить к 2040 году атмосферные выбросы на 90% по сравнению с уровнем 1990 года.