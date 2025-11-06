Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Саммит ООН по климату. Экоактивисты требуют решительных действий

Активисты Гринпис на конференции COP30 в Белеме
Активисты Гринпис на конференции COP30 в Белеме Авторское право  Paulo Santos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Paulo Santos/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В бразильском Белеме стартует климатический саммит COP30. Активисты призывают мировых лидеров к более активным действиям, поскольку, согласно докладу ООН, нынешних обязательств недостаточно для смягчения последствий глобального потепления.

Экоактивисты к началу 30-й Конференции ООН по климату разместили послания ее участникам на знаковых зданиях Рио-де-Жанейро. "Пусть платит тот, кто загрязняет планету", "Защитите леса и людей" - гласят проекционные плакаты в бразильской столице.

Сам форум проходит в Белеме, куда прибывают мировые лидеры, ученые и представители НПО.

Экоактивисты уже провели здесь манифестацию в ходе которой потребовали от политиков более решительных действий по борьбе с изменением климата. В преддверии конференции Программа ООН по окружающей среде опубликовала доклад с неутешительными данными. В нем говорится, что нынешние климатические цели не смогут сдержать глобальное потепление.

На конференции будут обсуждаться приоритетные меры по борьбе с изменением климата и представлены новые национальные планы действий.

Накануне "Саммита глобальных лидеров" в Белеме (6-7 ноября) страны ЕС согласовали климатические цели. Главная - сократить к 2040 году атмосферные выбросы на 90% по сравнению с уровнем 1990 года.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии