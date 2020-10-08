В испанском муниципалитете Аскойтия в составе автономного сообщества Страна Басков организовано массовое тестирование на коронавирус среди местных жителей в возрасте от 17 до 60 лет. Власти пытаются таким образом выявить цепочки распространения коронавируса, чтобы сдержать темпы пандемии. Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.
Другие No Comment
Деть и фермеры создали рисунки на рисовых полях
Столкновения и беспорядки в Джакарте
Рио-де-Жанейро: на улицах снова танцуют самбу
Бразилия: общение с животными спасает от одиночества
В Йемене отметили Международный день кофе
No Comment за неделю: скейтборд, киты-белухи и гигантский робот
Аресты в Гонконге
Протест тибетских активистов
"Человеку-пауку" грозит штраф и уголовное дело
К парижской летней Олимпиаде запустят аэротакси
Gundam: робот высотой 18 метров
Снова в ГДР
Аргентинские женщины требуют легализовать аборты
Летающий костюм для спасателей
Белухи отправляются в свободное плавание
"За свободу Ассанжу": молчаливый пикет Ай Вэйвэя
Слезоточивый газ и выстрелы в воздух
Протесты в Мадриде против нового карантина
50 тысяч флагов — дань памяти жертвам COVID-19
В Париже прошел День без машин