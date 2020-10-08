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Массовое тестирование в Испании

В испанском муниципалитете Аскойтия в составе автономного сообщества Страна Басков организовано массовое тестирование на коронавирус среди местных жителей в возрасте от 17 до 60 лет. Власти пытаются таким образом выявить цепочки распространения коронавируса, чтобы сдержать темпы пандемии. Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

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