В испанском муниципалитете Аскойтия в составе автономного сообщества Страна Басков организовано массовое тестирование на коронавирус среди местных жителей в возрасте от 17 до 60 лет. Власти пытаются таким образом выявить цепочки распространения коронавируса, чтобы сдержать темпы пандемии. Сейчас в королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.