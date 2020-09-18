Здесь жили Гендель и Хендрикс...

Музыка-барокко и рок - вещи совместные. В этом лондонском доме номер 23 доме на Брук-стрит жил Джимми Хендрикс. Соседом легендарного американского гитариста-виртуоза - но в другом временном измерении - оказался не кто иной, как мастер барочных опер и ораторий Георг Гендель.
Говорят, Хендрикс рассказывал друзьям, что дух Генделя является ему по ночам. Так или иначе, но Генедель был одним из его любимых композиторов.
Сейчас на Брук-стрит открыт музей Handel & Hendrix, особое туристическое направление в этом году, когда отмечается 50 лет со дня смерти рок-звезды.
"Это единственный признанный дом Хендрикса в мире, его фанаты могут приехать сюда и провести здесь некоторое время. Надеюсь, что это позволит им узнать что-то новое о нём и лучше понять человека, который стоит за легендой по имени Джимми Хендрикс", - говорит менеджер музея Шон Догерти.
Первопроходца хард-рока помнят и в марокканской деревне Диабат недалеко от города Эссуэйра.
Здесь есть кафе, в котором бывал Джимми Хендрикс, его имя носит и местный отель, а некоторые жители деревни лично встречались с музыкантом. Среди них был и Мохаммед Булала, он рассказывает:
"Многие приезжают сюда и спрашивают, был ли здесь Джимми Хендрикс? Где именно? Где он жил? И я говорю им, что он никогда не жил в нашей деревне, он просто заглянул сюда однажды и провёл здесь некоторое время, а потом уехал и никогда больше не возвращался".
Джимми Хендрикс - яркое явление в истории музыки, один из самых смелых и изобретательных виртуозов, которого журнал Time назвал "величайшим гитаристом всех времён". Хендрикс привнёс в рок-музыку свои уникальные элементы и преобразил её до неузнаваемости. В этом году исполняется 50 лет со дня его смерти.