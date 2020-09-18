Здесь жили Гендель и Хендрикс...

Музыка-барокко и рок - вещи совместные. В этом лондонском доме номер 23 доме на Брук-стрит жил Джимми Хендрикс. Соседом легендарного американского гитариста-виртуоза - но в другом временном измерении - оказался не кто иной, как мастер барочных опер и ораторий Георг Гендель.

Говорят, Хендрикс рассказывал друзьям, что дух Генделя является ему по ночам. Так или иначе, но Генедель был одним из его любимых композиторов.

We are thrilled to announce that starting from Saturday 22 August we will reopen to visitors!

We will be opening gradually, starting with Saturdays only, 11am – 4pm from 22 August – 26 September.



Find out more: https://t.co/D5t9J9r8tn

Book tickets: https://t.co/4MJ93l09cgpic.twitter.com/6P00i4tUtg — Handel & Hendrix in London (@HandelHendrix) July 28, 2020

Сейчас на Брук-стрит открыт музей Handel & Hendrix, особое туристическое направление в этом году, когда отмечается 50 лет со дня смерти рок-звезды.

"Это единственный признанный дом Хендрикса в мире, его фанаты могут приехать сюда и провести здесь некоторое время. Надеюсь, что это позволит им узнать что-то новое о нём и лучше понять человека, который стоит за легендой по имени Джимми Хендрикс", - говорит менеджер музея Шон Догерти.

Первопроходца хард-рока помнят и в марокканской деревне Диабат недалеко от города Эссуэйра.

Cinquante ans après la mort de #JimiHendrix, le petit village de #Diabat, battu par les vents de l'Atlantique dans le sud du #Maroc, vibre à son souvenir

https://t.co/G5qUSkZlIR — Le360 (@Le360fr) September 16, 2020

Здесь есть кафе, в котором бывал Джимми Хендрикс, его имя носит и местный отель, а некоторые жители деревни лично встречались с музыкантом. Среди них был и Мохаммед Булала, он рассказывает:

"Многие приезжают сюда и спрашивают, был ли здесь Джимми Хендрикс? Где именно? Где он жил? И я говорю им, что он никогда не жил в нашей деревне, он просто заглянул сюда однажды и провёл здесь некоторое время, а потом уехал и никогда больше не возвращался".

Джимми Хендрикс - яркое явление в истории музыки, один из самых смелых и изобретательных виртуозов, которого журнал Time назвал "величайшим гитаристом всех времён". Хендрикс привнёс в рок-музыку свои уникальные элементы и преобразил её до неузнаваемости. В этом году исполняется 50 лет со дня его смерти.