Ромашки и "ветрюги": как за несколько лет изменился сибирский климат?

В Сибири этот год выдался рекордно теплым. Уже в апреле было тепло как летом. Впрочем многих местных жителей прогноз погоды не удивляет, они говорят, что климат здесь изменился не вчера, и, похоже, таким, как раньше, он уже не будет никогда.

"Раньше все лето могли в куртках проходить. Дожди, вот это все... Причем ходили в относительно нелегких куртках, а сейчас вот в футболках. 25 градусов тепла у нас", — говорит житель Ноябрьска Михаил Семенов.

В этом городе, расположенном в Западной Сибири, мужчина прожил всю жизнь. Он оператор по добыче нефти и газа, пошел по стопам отца, который переехал сюда в 1984 году. Михаил и его жена Екатерина говорят, что лютых долгих морозов как в детстве, когда они неделями могли не ходить в школу, больше нет. Зимы не те, да и лето не перестает преподносить сюрпризы.

"Недавно муж мне привез с работы ромашки. Они вот такие действительно. Прямо я удивилась. Я говорю, что не может быть вот такая ромашка дикая. Я в первый раз увидела, что у нас растет крапива на севере", — рассказывает Екатерина.

Анатолий сейчас на пенсии, он переехал сюда в 1978 году, работал на нефтянку, как многие. Всю жизнь был за рулем. Анатолий тоже считает, что климат в этих местах не узнать: говорит, что с теплом пришли погодные аномалии.

"Бывало, неделями дождь идет. Но они какие-то не такие, как раньше. Сейчас вот ветры, ветрюги такие, что крыши сносит. По речкам смотришь. Быстро вода уходит. Она же у нас так не уходила раньше. Намного теплее стало, конечно. Мостов тогда не было. Намораживали лед через переправы, а 9 мая взрывали переправы, нельзя было ездить. Сейчас 9 мая уже все цветет, можно сказать, здесь на севере, уже тепло в это время".

Дорога на Ханымей, по которой мы едем на рыбалку, в некоторых местах похожа на американские горки. Трассу разрушает таяние вечной мерзлоты, которое в этом году, по данным ученых, ускорилось на 30 — 40%. Дорогу постоянно ремонтируют, но процесс не остановить.

Грунты, которые находятся под дорожным покрытием, становятся нестабильными. Мерзлота сама по себе — это твердая субстанция, а после ее таяния грунт становится насыщенным водой и имеет такие вязко-пластичные свойства. Соответственно, грузовики едут по этой дороге, создают давление на плиты у основания этих дорог, и эти плиты начинают расплываться Георгий Истигечев Почвовед, сотрудник Томского государственного университета

Таяние вечной мерзлоты, конечно, опасно для инфраструктуры Сибири. Но это не главный риск. Мерзлота тает быстрее из-за изменений климата, а при таянии она выдыхает в атмосферу парниковые газы. То есть по сути следствие глобального потепления становится одной из его причин. Это эффект обратной петли, замкнутый круг, процесс, за которым пока остается лишь наблюдать.