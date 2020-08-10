Маврикий спасается своими силами

Жители Маврикия накануне готовились к худшему. Севший на мель у его берегов балкер, перевозивший 4 тысячи тонн нефтепродуктов, в любой момент мог расколоться. Это грозило бы еще большей экологической катастрофой. Специалистам удалось временно перекрыть утечку нефти. При этом в океан уже вылилось около тысячи тонн горючего.
Местное население пытается собственными силами сдерживать распространение нефтепродуктов, сооружая водные барьеры из листьев сахарного тростника и пеньки.
Японский балкер Wakashio, перевозивший 4 тысячи тонн сырой нефти и дизельного топлива, по пути из Китая в Бразилию прошел в опасной близости от побережья Маврикия и врезался в риф.
Капитан сообщил о пробоине в судне только в начале августа. Сильные ветры стремительно продвигают нефтяное пятно вдоль всего побережья. Власти объявили на острове режим чрезвычайно ситуации и запросили помощь ООН и других стран.