Маврикий спасается своими силами

Жители Маврикия накануне готовились к худшему. Севший на мель у его берегов балкер, перевозивший 4 тысячи тонн нефтепродуктов, в любой момент мог расколоться. Это грозило бы еще большей экологической катастрофой. Специалистам удалось временно перекрыть утечку нефти. При этом в океан уже вылилось около тысячи тонн горючего.

Местное население пытается собственными силами сдерживать распространение нефтепродуктов, сооружая водные барьеры из листьев сахарного тростника и пеньки.

Наша позиция заключается в том, что это результат нашей собственной зависимости от нефти, эта нефть даже не шла на Маврикий, она шла в Бразилию из Китая. И теперь люди, которые должны разбираться с этим, — африканцы, маврикийцы Хэппи Хамбуле представитель Greenpeace Africa

Японский балкер Wakashio, перевозивший 4 тысячи тонн сырой нефти и дизельного топлива, по пути из Китая в Бразилию прошел в опасной близости от побережья Маврикия и врезался в риф.

Капитан сообщил о пробоине в судне только в начале августа. Сильные ветры стремительно продвигают нефтяное пятно вдоль всего побережья. Власти объявили на острове режим чрезвычайно ситуации и запросили помощь ООН и других стран.