В корпусе танкера у Маврикия образовалась трещина

В корпусе японского танкера, севшего на мель у Маврикия в конце июля, появилась большая трещина. Это грозит тем, что судно может расколоться. К месту происшествия подогнали буксир, чтобы избежать возможного дрейфа. Тем временем японская компания Mitsui O.S.K. Lines, которая управляет танкером, сообщила, что примерно половина мазута, вытекшего из получившего пробоину судна Wakashio, собрана.

Ликвидация последствий экологического бедствия осуществляется в основном вручную. К настоящему времени собрано около 460 тонн из 1 тысячи тонн мазута, вытекшего в океан. Часть его при этом оказалась на побережье Маврикия. Еще порядка 1 тысячи тонн мазута было перекачано на небольшой танкер. На судне остается около 2 тысяч тонн нефтепродуктов. Премьер-министр этого островного государства предупредил, что надо готовиться к "худшему сценарию". Тем временем защитники природы сообщают, что начали находить мертвую рыбу и погибших птиц, покрытых нефтью.