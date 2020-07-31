Экономика Европы проходит тест на выносливость

Пандемия коронавируса отбросила назад европейские экономики: Германия на этой неделе сообщила о 10%-ом квартальном снижении. Эксперты не устают повторять, что Европа переживает сейчас самую худшую рецессию со времён Второй мировой войны.

Одним из наиболее пострадавших секторов стал туризм. В сезон отпусков на этот раз многие европейцы предпочли не ездить за границу. Но в результате вырос спрос на трейлеры с жилым помещением в фургоне или прицепе, и у производителей такого вида транспорта, равно как и у продавцов, дела идут в гору.

Сейчас по всей Европе в обращение находятся около 2 млн таких автомобилей, и их число стремительно растёт. В 2020 году дом на колёсах стал синономом свободы, экономии, здоровья и безопасности. Так считают и многие испанцы.

Хулио Баррененгоа, директор фирмы Caravanas Holiday, говорит:

"Люди выбирают альтернативные виды транспорта и отпуска, и я думаю, что, конечно, этот сектор будет укрепляться, потому что целевая аудитория, число клиентов, будут увеличиваться".

Замедление туризма, закрытие на несколько месяцев ресторанов внесло лепту в огромный ущерб, наснесённый экономике Италии. В области Кампания на юге страны многомиллионные убытки понесли производители знаменитой моцареллы.. Снижение продаж и обвал экспортного рынка привели к сокращению выручки на 25% а производста - на 20%.

Но надежда умирает последней: Джузеппе Мизелли, глава ассоциации фермеров провинции Казерта, говорит:

"Кризис сильно ощущался до тех пор, пока торговля оставалась замороженной. Сейчас, когда коммерческая деятельность возобновилась, мы отмечаем рост, идёт восстановление, и уже забрезжил свет в конце туннеля".

Как быстро смогут восстановиться бизнес и экономика в Европе? Это во многом будет зависеть от успехов в борьбе с пандмией. Эксперты считают, что ещё один тотальный карантин может стать роковым.