Госдума призвала турецких коллег не допустить превращения музея в мечеть

Турецкая правящая Партия справедливости и развития рассчитывает, что расположенный в Стамбуле собор Святой Софии вскоре будет открыт для поклонений мусульман. Об этом сообщил в среду заместитель её председателя Нуман Куртулмуш. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что статус собора может быть изменен с музея на мечеть уже 15 июля.

Накануне депутаты Государственной думы выступили с призывом к турецким коллегам из Великого национального собрания повлиять на власти страны при обсуждении изменения статуса

собора, а также не допустить причинения ему ущерба.

"Пройдя через землетрясения, пожары и разрушения, Святая София в веках осталась символом стойкости, нерушимости и единства христианской веры и христианского мира!" - заявил депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

"На юге мы получим огромный мусульманский мир, объединённый под турками, а у турок всегда была ненависть к нам, поскольку мы остановили их завоевания в Европе. Сегодня они против нас в Ливии, против нас в Сирии, не признают Крым и так далее. Это не просто так статус поменять, это значит нанести удар по Москве!" - поддержал однопартийца Владимир Жириновский.

Российские парламентарии попросили депутатов ВНСТ "проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия".

"Если турецкие власти оставят Софию в нынешнем статусе, - заявил депутат от "Единой России" Вячеслав Никонов, - то это будет проявлением уважения к мировой культуре, уважения к христианству, к православию, и это будет, безусловно, проявлением уважения к нашей стране, которая для Турции - помимо прочего - является главным торговым партнером".

Этот памятник византийского зодчества был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть. В 1935 году, по декрету правительства Турции, подписанному Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Пятьдесят лет спустя собор Святой Софии включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.