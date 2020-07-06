Турция вновь требует от Франции извинений

Турция вновь потребовала от Франции извинений, на этот раз за поддержку ливийских повстанцев во главе с Халифой Хафтаром. Об этом в понедельник заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Когда мы подходим к обсуждению международных вопросов, как, например, ситуация в Ливии, то видим, что у ЕС нет единой позиции. Некоторые европейские страны открыто поддерживают Хафтара. Франция поставляет его войскам оружие, оказывает логистическую поддержку. У нас есть прямые тому доказательства. Поэтому мы считаем, что Франция должна принести извинения Турции", - сказал Чавушоглу.

Это уже не первый раз, как Анкара требует от Парижа сатисфакции. В июне президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в несоблюдении интересов стран-союзниц по НАТО. Результат - дипломатический кризис между двумя державами и обмен "любезностями" в Средиземном море.

Анкара оказывает открытую поддержку признанному международным сообществом правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Париж делает ставку на его противника - маршала Халифу Хафтара.

Ну а Евросоюзу в этой ситуации остается лишь наблюдать за взаимными пикировками сторон. Ссорится с Турцией, играющей ключевую роль у восточных границ ЕС, Брюссель позволить себе не может. Как заявил Чавушоглу по итогам переговоров с Боррелем: "Если ЕС принимает решения против Турции, то мы вынуждены на это отвечать. Но это не приведет к решению (проблемы)".