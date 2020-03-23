Россия и Турция провели совместное патрулирование на севере Сирии

Россия и Турция провели совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. Речь идет о трассе М-4, связывающей Алеппо и Латакию.

Совместное патрулирование этой зоны было одним из основных пунктов соглашения между Россией и Турцией, достигнутого в начале марта. Тогда обстановка в Сирии резко обострилась и возникла угроза прямого столкновения между войсками Башара Асада и частями турецкой армии в районе Идлиба.

После вмешательства Москвы удалось достичь соглашения о прекращении огня, которое в целом соблюдается. Однако, как отмечают эксперты, обстановка остается крайне напряженной. Власти Сирии обвиняют Турцию в поддержке исламских боевиков, последний оплот которых остается именно в Идлибе.