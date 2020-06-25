Право гастарбайтеров на лечение

Вспышка коронавирусной инфекции на мясокомбинате Tönnies в Германии подлила масла в огонь непростых дебатов о разном подходе к лечению сотрудников, часть которых — сезонные рабочие. У более 1500 работников на этом семейном предприятии в Северном Рейне-Вестфалии был диагностирован Covid-19. В сельском хозяйстве и на мясокомбинатах использование труда гастарбайтеров распространено не только в Германии, но и в других странах ЕС, в то же время лечение они получают не такое, как коренные жители.

Так что Брюссель готов сделать для защиты прав приезжающих на заработки?

Отвечает еврокомиссар по вопросам занятости и и социальных прав Николас Шмит: "Мы издаем определенные директивы, мы призываем страны-члены развивать и усиливать контроль, поскольку то, что происходит, не подпадает ни под нормы европейского кодекса социального обеспечения, ни под национальные трудовые законы. И вы знаете, когда нет контроля, появляется безнаказанность — обращаться с людьми не так, как они того заслуживают".

Работодатели пользуются услугами субподрядчиков для сокращения издержек и получения большей прибыли. Зарплата сезонных рабочих ниже, чем у граждан. Зачастую гастарбайтеры живут в тесноте, а такие жилищные условия повышают риск инфекционных заболеваний. Эпидемия коронавируса лишь обнажила существующие проблемы. Теперь слово за руководством Евросоюза.