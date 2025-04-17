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Байден и Трамп обменялись "любезностями"

ФАЙЛ: Джо Байден беседует с журналистами в международном аэропорту Роли-Дюрэм в Моррисвилле, штат Северная Каролина, 28 марта 2023 года
ФАЙЛ: Джо Байден беседует с журналистами в международном аэропорту Роли-Дюрэм в Моррисвилле, штат Северная Каролина, 28 марта 2023 года Авторское право AP Photo/Carolyn Kaster
Авторское право AP Photo/Carolyn Kaster
By Rory Sullivan
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Байден обвинил Трампа в нанесении "огромного ущерба" миллионам американцев, зависящих от помощи государства.

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот позволил многим миллионам преступников попасть в США.

Выпады в адрес Байдена прозвучали вскоре после того, как экс-президент резко раскритиковал действия команды Трампа в отношении Службы соцбеспечения. "Менее чем за 100 дней они сделали так много - нанесли столько ущерба!", - заявил Байден в своем первом после ухода из Белого дома публичном выступлении.

Байден заявил, что новый президент поставил под удар миллионы граждан, зависящих от поддержки государства. Служба соцобеспечения ежегодно выплачивает около полутора триллионов долларов пенсионерам и инвалидам. В своей предвыборной кампании Трамп обещал не сокращать выплаты, однако Департамент эффективности правительства, управляемый Илоном Маском, анонсировал реформы - в том числе увольнение 7 тысяч сотрудников системы социального обеспечения и закрытие ряда офисов по всей стране.

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