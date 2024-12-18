Норвегия: все больше жителей королевства сталкиваются с бедностью

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В Норвегии все больше людей сталкиваются с бедностью. Согласно опросам, каждый пятый житель страны с трудом сводит концы с концами.

В преддверии Рождества благотворительная организация "Армия спасения" готовит для норвежцев продуктовые наборы. На этой неделе их получат 1400 семей.

Тони Роуз - биоинженер. Когда-то она вносила личный вклад в "Армию спасения". Сейчас, из-за болезни, женщина нуждается в поддержке.

Тони Роуз: "Я никогда не думала, что стану человеком, которому понадобится такая помощь. Так что, для меня это был долгий путь, чтобы войти в эту дверь".

Большинство норвежцев, которые обращаются в "Армию спасения", уже получают социальное пособие от государства. Но этого не хватает на жизнь. По данным Норвежского Красного Креста около 100 000 детей живут в семьях с постоянным низким доходом. Благотворительная организация призывает правительство более активно бороться с бедностью.

Элин Вестби Херикстад, помощник руководителя социальной службы: "Ставки прожиточного минимума неоправданно низкие, и мы это видим. Наши очереди растут, и все больше людей нуждаются в поддержке. Поэтому мы призываем власти увеличить размер социальной помощи".

С этим мнением согласны и в Норвежском национальном институте исследований потребительского спроса. В опубликованном ранее в этом году отчете эксперты пришли к выводу о необходимости увеличения социальных пособий.