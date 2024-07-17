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Австрия обязует мигрантов работать

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер Авторское право Lisa Leutner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Lisa Leutner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Просители убежища будут выполнять благотворительные обязанности под угрозой потери пособия

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Министерство внутренних дел Австрии объявило о введении новых правил для просителей убежища. Среди прочего, мигранты теперь будут обязаны выполнять благотворительную работу в представительствах государственной и местной власти, небольших компаниях, медицинских и социальных учреждениях.

В правительстве надеются таким образом и упорядочить жизнь просителей убежища, и привить им чёткие представления об австрийской культуре и социальных правилах и обычаях. Те же ценности приезжим будут прививать на обязательных занятиях.

Тем, кто будет уклоняться от подобных обязательств, вдвое сократят пособия.

В министерстве внутренних дел подчеркнули, что ужесточение мер по приёму мигрантов за последние пару лет уже позволило значительно сократить нагрузку на социальные структуры Австрии. По словам главы МВД, за первые шесть месяцев этого года на восток страны, через венгерскую границу, прибыли чуть более 300 мигрантов, по сравнению с 10 тысячами годом ранее.

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