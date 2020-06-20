Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Всемирный день беженцев: как кризис сказался на мигрантах?

Комментарии
 Anelise Borges
euronews_icons_loading
Всемирный день беженцев: как кризис сказался на мигрантах?
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Агентство ООН по делам беженцев выявило, что число людей, спасающихся от войны и преследований, в прошлом году превысило 79 миллионов.

Это самый высокий показатель с момента создания организации 70 лет назад. Euronews поинтересовался о том, что это значит и что это говорит нам о мире, в котором мы живем, у Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По сути, именно конфликты заставляют большинство из этих миллионов людей покидать свои дома. Возникают новые конфликты, при этом не разрешаются старые, в некоторых случаях длящиеся десятилетиями, как в Афганистане или Сомали
Филиппо Гранди
Верховный комиссар ООН по делам беженцев

68% людей, покинувших свои дома в прошлом году, приехали из 5 стран: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы.

40% из них — дети. Мы спросили Филиппо Гранди, как пандемия COVID-19 повлияла на этих беженцев.

Большинство из них зависит от посуточной оплаты труда, от неустойчивых доходов, от неформальной экономики. Все это исчезает при карантине — необходимой мере, принятой правительствами для того, чтобы остановить пандемию. Но потеря средств к существованию стала для них катастрофической.
Кризис показал, что Европа в очередной раз не в состоянии справиться с такими перемещениями населения. Потому что единственный способ справиться с ними - это объединиться, разделить бремя, разделить ответственность.
По прибытию лодок с мигрантами должна существовать система, которая распределит просителей убежища по всему континенту.
В очередной раз мы наблюдаем дрейфующих в Средиземном море беженцев, тяжелые переговоры, длящиеся много дней, причиняющие много трудностей мигрантам и подпитывающие политическую риторику тех, кто эксплуатирует эту ситуацию
Филиппо Гранди
Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube