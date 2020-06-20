Всемирный день беженцев: как кризис сказался на мигрантах?

20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Агентство ООН по делам беженцев выявило, что число людей, спасающихся от войны и преследований, в прошлом году превысило 79 миллионов.
Это самый высокий показатель с момента создания организации 70 лет назад. Euronews поинтересовался о том, что это значит и что это говорит нам о мире, в котором мы живем, у Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
68% людей, покинувших свои дома в прошлом году, приехали из 5 стран: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы.
40% из них — дети. Мы спросили Филиппо Гранди, как пандемия COVID-19 повлияла на этих беженцев.