Всемирный день беженцев: как кризис сказался на мигрантах?

20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Агентство ООН по делам беженцев выявило, что число людей, спасающихся от войны и преследований, в прошлом году превысило 79 миллионов.

Это самый высокий показатель с момента создания организации 70 лет назад. Euronews поинтересовался о том, что это значит и что это говорит нам о мире, в котором мы живем, у Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По сути, именно конфликты заставляют большинство из этих миллионов людей покидать свои дома. Возникают новые конфликты, при этом не разрешаются старые, в некоторых случаях длящиеся десятилетиями, как в Афганистане или Сомали Филиппо Гранди Верховный комиссар ООН по делам беженцев

68% людей, покинувших свои дома в прошлом году, приехали из 5 стран: Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы.

40% из них — дети. Мы спросили Филиппо Гранди, как пандемия COVID-19 повлияла на этих беженцев.